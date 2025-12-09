Tradizione e cultura: le offelle protagoniste del Natale degli Amici di Palazzo Te

MANTOVA – L’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani da sempre concentra in due importanti occasioni, durante il corso dell’anno, l’opportunità di incontrare direttamente i soci, gli amici e i collaboratori, allo scopo di rinsaldare e mantenere vivo il percorso culturale che è alla base della sua mission.

Il primo grande appuntamento è quello del 6 luglio, data in cui si festeggia insieme la Fondazione della chiesa della Madonna della Vittoria, da tempo sede dell’associazione. Il secondo appuntamento coglie l’occasione degli auguri natalizi, per spiegare e verificare progetti intrapresi o portati a termine sia dall’Associazione sia dalle delegazioni che ne sono parte integrante. Lo scambio effettivamente può apparire “curioso”, o addirittura sbilanciato: un semplice e quasi dimenticato dolce tradizionale in cambio di un gesto concreto di solidarietà per il più impegnativo e importante progetto che da anni è al centro degli obiettivi culturali dell’Associazione.

“Dolce offella! Un’antica ricetta a forma di sorriso” è dunque la proposta di solidarietà “Natale 2025”, a favore dei lavori di ristrutturazione e recupero delle Pescherie di Levante di Giulio Romano, che accompagnerà il brindisi di condivisione e di auguri ai soci per le prossime festività.

Ieri alla Madonna della Vittoria sono intervenuti ad animare l’evento natalizio delle dolci “offelle” presentate in anteprima i soci onorari Omero Araldi, Daniela Bellintani e Fernando Aldighieri. Omero Araldi, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, ha fatto un excursus storico sulla tradizione delle offelle, mentre Daniela e Fernando hanno raccontato come realizzarle. Le offelle potranno essere assaggiate ed acquistate in anteprima nella confezione con i piatti di Natale 2016 (anno di Mantova Capitale Italiana della Cultura e avvio del recupero delle Pescherie) e 2019 (anno di inaugurazione del primo lotto di recupero delle Pescherie). I piatti con le offelle sono in vendita a euro 15 per i soci ed euro 20 per i non soci. La vendita prosegue presso l’Agenzia Ok Viaggi (durante i giorni feriali negli orari di Agenzia) e presso la Madonna della Vittoria e le Pescherie nei week-end 13, 14 e 20, 21 dicembre il mattino dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.