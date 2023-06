Tamburello Serie A – La Cavrianese stacca il pass per la final four di Coppa Italia

Cavriana La Cavrianese ha vinto 2-0 (6-1, 6-3) lo spareggio contro il Castiglione e si è così qualificata per la final four di Coppa Italia in programma a Segno, in Trentino, nella settimana che precede Ferragosto. In semifinale affronterà il Guidizzolo, mentre il Castellaro attende la vincente dell’altro preliminare tra Solferino e Arcene in calendario mercoledì prossimo. Match a senso unico, quello giocato ieri, le due squadre si ritroveranno domenica in campionato, stavolta a Castiglione. «Orgoglioso di questo gruppo – esulta Oscar Tondini, patron della Cavrianese – e di giocare la fase finale di Coppa Italia». «Siamo giù di morale – dice invece Margoni da casa Castiglione – abbiamo commesso troppi falli. Speriamo di riscattarci domenica».