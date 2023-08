I vini delle colline in centro a Milano

ALTO MANTOVANO I vini dell’Alto Mantovano sbarcano nei Chiostri di Sant’Eustorgio, nel cuore di Milano, in occasione di Calici di Stelle: erano presenti la cantina Ricchi con l’imprenditrice Chiara Tuliozi, la cantina Gozzi la cantina Bertagna.

Il “nettare di Bacco” del Mantovano è stato degustato dai winelovers invitati alla romantica serata di Calici di Stelle, evento ideato e diretto da Carlo Pietrasanta, founder e presidente del Movimento del Turismo del Vino Lombardo.

La Cantina Ricchi di Monzambano è un’azienda simbolo dei colli morenici mantovani, punto di incontro fra le culture veneta e lombarda. Una zona ricca di bellezze naturali e meravigliosi panorami grazie anche alla sua vicinanza con il Lago di Garda. La Proprietà punta a divenire un’azienda ad impatto ambientale zero; le uve maggiormente coltivate sono Merlot, Chardonnay e Cabernet.

La Cantina Gozzi, anch’essa di Monzambano rinomata per la sua produzione di vini bianchi e rossi del Lago di Garda, riserve, spumanti e grappe. La Cantina Bertagna di Cavriana si trova nel cuore delle colline moreniche che abbracciano il Lago di Garda nella sua parte meridionale. L’azienda pratica un tipo di coltivazione integrata e sostenibile, con una selezione viticola a basso impatto ambientale ed elevate qualità dei vini.

Enologia, stile e cultura si sono fuse all’unisono per dare vita ad un evento di “grande classe”. Il Museo Diocesano, all’interno dei Chiostri di Sant’Eustorgio, è rimasto aperto per tutto il corso della serata per permettere agli invitati di ammirare i tesori artistici, testimonianza della ricca produzione artistica ambrosiana. Per quanto riguarda l’arte dello “Stile”, partner di Calici di Stelle, un progetto innovativo: Fashion & Wine Kermesse by SK&MS Design, rivolto alle aziende vinicole e sodalizio tra vino e moda. Founder di questa iniziativa professionisti della Moda e di eventi luxury: Maria Santovito, Soulemane Keita, Ivan Turra, Massimo Cairati ed Elvys Guevara. Obiettivo è promuovere e valorizzare le aziende vitivinicole che desiderano differenziarsi nella loro unicità attraverso la realizzazione di un abito ispirato al mood, ai colori, ai sapori del vino d’eccellenza.