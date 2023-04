Pallavolo – Pego Volley campione provinciale dell’U16 femminile

Mantova Le ragazze del Pego Volley hanno vinto il campionato provinciale Under 16 battendo domenica, in una finalissima equilibrata e ricca di adrenalina, le pari età del San Lazzaro. Nonostante la partenza un po’ contratta del primo set, vinto poi dal sestetto cittadino, le rossoblù non si sono arrese e hanno tirato fuori ancora più grinta nel prosieguo del match. Punto dopo punto, hanno vinto i successivi tre parziali contro un avversario che non ha mai mollato, conquistando così l’ambito titolo di campionesse provinciali. A spingere le ragazze del Pego Volley al successo c’erano anche le atlete più piccole del settore giovanile, che hanno tifato le compagne più grandi in una partita splendida e combattuta su ogni punto. Che si è conclusa appunto con il risultato di 3-1 (parziali 20-25, 25-21 25-20, 25-23). Grazie a questa vittoria, il Pego accede alla fase regionale.

Nello scorso weekend è stato assegnato anche il titolo dell’Under 17 maschile. La Tonoli Nyfil Montichiari si è imposta con un secco 3-0 (parziali 25-10, 25-20, 25-15) sulla Kema Asolaremedello.