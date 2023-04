Calcio dilettanti – Il Mozzecane dei virgiliani vola in Eccellenza

Mozzecane Se le mantovane di Promozione sono in crisi, ci sono anche dei giocatori virgiliani, nei campionati veneti, che domenica hanno vinto il campionato: nella meritata promozione in Eccellenza del Mozzecane (centro a pochissimi chilometri dal Mantovano) di mister Mario Colantoni, si sono fatti onore gli ex Governolese Pernigotti e Rigon. In rosa ci sono tante altre vecchie conoscenze come il portiere ex Mantova Gottardi, l’attaccante ex San Lazzaro Parol oltre a Turrini, lo scorso anno allo Sporting. Senza dimenticare il presidente Riccardo Montefameglio in passato ds del Casteisangiorgio. «A Mozzecane sono arrivato nel mercato di riparazione – dice il fantasista Luca Pernigotti – direi che sono stato accolto molto bene nel gruppo. Questa promozione in Eccellenza è merito del gruppo: abbiamo avuto degli alti e bassi ma soffrendo il giusto ce la siamo guadagnata. Ho sempre giocato in categorie superiori, questa è stata la mia prima annata in Promozione. L’esito finale è stato indubbiamente molto gratificante. In Veneto da quello che ho potuto notare il livello è alto, ma c’è differenza con le strutture lombarde. Il futuro? Presto per parlarne, ora ci godiamo questa meritata promozione, ne approfitterò per seguire da spettatore il rush finale delle categorie lombarde».