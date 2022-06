Pallavolo Prima Div f – Medole vola in D!

Medole Festa grande in casa Re/max Medole per la promozione nella serie D lombarda. Il team femminile di Raquel Franco e Carlo Babiloni, dopo aver vinto 3-0 l’andata della finale play off col San Lazzaro, si è ripetuto mercoledì sera al PalaSguaitzer, imponendosi per 3-1. Ha vinto i primi due set 25-19 e 25-22, ha perso 28-26 il terzo, per poi far suo, sempre ai vantaggi per 26-24, il quarto. Resta da vedere se Medole farà la serie D oppure ripartirà dalla C. Come è noto il team di B2, allenato da Andrea Negri e Nicolò Lasagna, che ben si è comportato nel girone D, per la prossima stagione ha rinunciato alla categoria.