I suoi figli tentarono il furto, lei no. Assolta

MANTOVA Assolta per non avere commesso il fatto. Questa la sentenza emessa ieri mattina dal giudice Raffaella Bizzarro nel processo a Radmila Mikic, 55enne di Mantova che era accusato a di tentato furto aggravato. Il fatto risale a tre anni fa ed era accaduto a Lunetta nel parcheggio del supermercato Conad. I figli della 55enne erano prima entrati nel supermercato, quindi aveva seguito una donna nel parcheggio con l’intenzione di rubarle la borsetta. Il loro proposito non era però andato a buon fine. In seguito erano stati identificati sia i ragazzini che la madre, che li aspettava seduta al volante della sua auto. La donna era stata quindi accusata del tentato furto e rinviata a giudizio. Ieri in tribunale si è tenuta la discussione del processo. Il Pm Giorgia Dongili ha chiesto una condanna a 8 mesi di reclusione, mentre l’avvocato Fabrizia Baroni, difensore della donna, ha chiesto l’assoluzione per non avere commesso il fatto, spoiegando che non c’era prova della sua partecipazione al reato. Il giudice le ha dato ragione.