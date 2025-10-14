Pallavolo – Rivalta, grande festa per la nuova squadra maschile di 2ª Divisione

Rivalta sul Mincio La Pallavolo Rivalta amplia il proprio orizzonte e dopo tante stagioni dedicate al volley femminile, che è stato confermato in toto per la prossima stagione, ha deciso di allestire una squadra maschile che affronterà il campionato di Seconda Divisione.

Questa compagine, guidata da un tecnico di consolidata professionalità ed esperienza come Cristina Guicciardi, che sarà affiancata da Iuri Beccari nel ruolo di vice, sarà l’unica mantovana nel raggruppamento lombardo di categoria.

Inserita in un girone che comprende soprattutto squadre bresciane, la Pallavolo Rivalta si prepara all’esordio stagionale fissato per martedì prossimo alle ore 21.15. Il primo impegno sarà una trasferta impegnativa, sul campo di Desenzano, contro il Volley Montichiari, avversario ostico ma utile per testare il livello del gruppo. Martedì 28 il debutto casalingo alle ore 21 contro il McDonald’s Bs Atlantide. In vista dell’inizio del campionato, la società ha presentato ufficialmente la nuova squadra sabato sera, in un clima di entusiasmo e partecipazione. La serata si è svolta nel salone del pub Donegal di Castellucchio, con la presenza di atleti, staff tecnico, dirigenti e tifosi.

Questo l’organico a disposizione di Cristina Guicciardi: Lorenzo Buda, Federico Todeschi, Diego Pedrazzoli, Leonardo Savioli, Luca Paganini, Filippo Mazzoni, Francesco Ferrari, Lorenzo Capucci, Riccardo Valente, Pietro Negrini, Alessandro Ongaro, Sebastiano Martini, Evan Bodni, Andrea Gialdi e Stefano Bertolotti. (bio)