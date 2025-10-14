Buscoldo dà l’ultimo saluto al maestro Iginio Bottani

BUSCOLDO – La chiesa parrocchiale di Buscoldo era gremita ieri pomeriggio per l’ultimo saluto al maestro Iginio Bottani. A stringersi attorno alla famiglia, le massime autorità civili e militari di Curtatone e della Provincia, insieme a decine di amici, ex alunni e conoscenti toccati dalla sua vita. «Il caso, per noi cristiani, non esiste – ha ricordato don Giuliano Spagna –. Iginio è spirato di domenica, giorno del Signore, mentre qui si celebrava la messa: la domenica è il giorno della vittoria sulla morte». Una fede vissuta con costanza e semplicità quotidiana: «La messa è stata la fonte della sua vita cristiana – ha aggiunto il sacerdote – ed è qui che Iginio ha attinto l’amore per la famiglia e per la comunità». Commosso il ricordo del figlio Carlo: «Sei stato tutto: padre, guida, modello, ispirazione, stimolo». E a chiudere la cerimonia, la voce dei suoi ex alunni, oggi adulti: «Caro maestro, grazie di tutto. Non ti dimenticheremo mai». Ab