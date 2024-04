Basket serie C Play-in – Viadana, la vetta del girone Bronze ora è più lontana

Viadana Il Gruppo Mauro Saviola Viadana, con la sconfitta incassata a Busnago nel girone Bronze Est, ha forse compromesso la possibilità di chiudere al primo posto il gruppo, che gli permetterebbe di essere salvo. Comunque i rivieraschi hanno ancora cinque gare da giocare: in primis domenica al PalaFarina (ore 18) quella con il Carpe Diem Calolziocorte di Mazzoleni, dietro a sei lunghezze. «La battuta d’arresto incassata in Brianza – afferma il presidente Massimo Pizzetti – forse allontana la speranza e la possibilità di chiudere primi. Comunque nulla è perduto. Siamo tutti lì: a questo punto Busnago dovrà cercare di battere Chiari, al momento in vetta. Per quanto ci riguarda ci sono ancora cinque partite da giocare. Calolziocorte a parte, altre due le disputeremo al PalaFarina con MiGames Milano e Busnago. Vediamo che squadra è Calolziocorte. Nulla da dire ai ragazzi: si stanno allenando con tanto impegno e c’è un buon clima, ma se gli altri vincono e noi no, in quel caso diventa un serio problema».