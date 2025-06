Pallavolo Serie A3 – Il nuovo Gabbiano cambia pure la seconda linea: El Moudden e Sommavilla “liberi” di volare

Mantova Nuova stagione e nuovissimo Gabbiano, che dopo la rivoluzione al centro e in regìa, ha cambiato anche la coppia di liberi. Il club virgiliano ha infatti scelto di rinnovare il reparto di seconda linea, salutando Andrea Marini e Marco Montarulo per accogliere due volti noti della categoria: Omar El Moudden e Riccardo Sommavilla. El Moudden, classe 2002 originario di Bari, è alto 185 cm e arriva dal Cus Cagliari, squadra che il Gabbiano ha affrontato da avversaria nelle ultime due stagioni. Cresciuto nel capoluogo pugliese, ha debuttato nel 2017-18 con la Revolution Turi in Serie C, per poi passare in B con la Pallavolo Bari. L’approdo tra i professionisti arriva già nel 2019-20, quando viene ingaggiato dalla Materdomini Castellana Grotte in A2. Dopo una breve parentesi in B al Volley Gioia, nel biennio 2021-23 veste la maglia della Cave del Sole Lagonegro, prima come jolly e poi come libero titolare, distinguendosi per affidabilità e dedizione. Nell’ultima stagione ha giocato un ruolo chiave con il Cus Cagliari, contribuendo all’ingresso nei play off e alla sorprendente eliminazione della Personal Time San Donà. Il secondo nome è invece una vecchia conoscenza: Riccardo Sommavilla, veronese classe ’97 (172 cm), torna a Mantova dopo un’annata in Serie B con il Dual Caselle. Già protagonista con la maglia Gabbiano nella storica stagione 2023-24, la prima in A3, Sommavilla si era messo in mostra per qualità in fase break e spirito di sacrificio. La sua carriera è iniziata tra le fila giovanili del Verona Volley e del Volley Team San Donà, per poi debuttare in Serie B con il Bibione. Nel 2017 l’esperienza in A2 con Brescia, seguita da anni tra B e C tra Veneto Cavaion, Valtrompia e Verona, prima dello sbarco in terra mantovana.

A commentare le operazioni è il direttore sportivo Nicola Artoni: «El Moudden ci ha impressionato nelle sfide dirette, è uno di quei giocatori che non molla mai un pallone. Sommavilla lo conosciamo bene, ha già vestito questa maglia con grande professionalità. Con loro la seconda linea è solida e affidabile». Artoni non dimentica chi ha lasciato: «Un grande grazie a Marini e Montarulo per l’impegno e l’attaccamento dimostrati. Con Marini ci ritroveremo da avversari, visto che ha firmato con Reggio Emilia, mentre Montarulo si prenderà una pausa».

Il Gabbiano volta pagina, dunque, ma lo fa mantenendo intatto lo spirito combattivo che ha contraddistinto la squadra in tutte le sue stagioni nel campionato di A3.