Ecco al via a Rodigo la tradizionale Festa del Melone

RODIGO – Ha preso il via ieri sera l’edizione 2025 della Festa del melone, appuntamento promosso dall’Ente Manifestazioni Rodigo con il patrocinio del Comune e che ha come obiettivo promuovere un’eccellenza del territorio.

La manifestazione già nella serata inaugurale ha ottenuto il massimo dei consensi a conferma di quanto interesse ruoti intorno all’evento d’inizio estate rodighese ed anche al frutto che in questo periodo è molto spesso sulle tavole degli italiani.

Il melone, infatti, è un alimento sano e versatile che può essere proposto in varie ricette. Alcune di queste saranno le protagonista dello stand gastronomico allestito in piazza Ippolito Nievo, quartier generale della tre giorni dedicata al succulento e ricco di aromi melone.

Il gruppo guidato da Marco Galeti per questa edizione punta non solo all’aspetto gastronomico, ma anche ad altri aspetti che rendono la festa ancor più coinvolgente.

Stasera, ad esempio, oltre alle specialità culinarie sarà allestita l’area dei gonfiabili per la gioia dei più piccoli ed uno spazio per la musica da ballo e d’ascolto.

Sul palco per l’occasione salirà a partire dalle 21.30 l’orchestra Diego Zamboni.