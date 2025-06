Tamburello – Si accendono i riflettori: Solferino-Arcene match clou del primo turno sotto le stelle

Mantova La sesta giornata di ritorno della Serie A maschile si giocherà tutta oggi in notturna. Fra le sfide più interessanti della giornata c’è senza dubbio Castellaro-Sommacampagna. I veronesi nelle ultime tre gare hanno ottenuto sette punti: un ko al tie break contro l’Arcene e due successi contro Bardolino e Cavrianese, risultati che hanno consentito loro di risalire in classifica, anche se il distacco dal quarto posto, l’ultimo disponibile per accedere ai play off scudetto, dista otto punti. Un gap non certo facile da rimontare, visto che alla fine del campionato mancano solo quattro giornate. Discorso completamente diverso per il Castellaro. I ragazzi di Luca Baldini hanno tre punti di vantaggio sulla quarta e l’esperienza necessaria per gestire al meglio il finale di campionato per poi dire la loro nei play off, dove cercheranno di togliere lo scudetto al Solferino. Il quale Solferino guarda tutti dall’alto e stasera affronta l’Arcene, secondo a -5, con l’obiettivo di blindare definitivamente il primato. Proprio nella gara di andata furono i campioni d’Italia ad infliggere il primo ko stagionale ai bergamaschi, una sconfitta che comunque non ha pregiudicato il loro cammino in campionato. Ottima fino ad oggi la stagione dei ragazzi di Gianni Maccario. Sullo sferisterio di Cereta, il Ceresara ospiterà la trentina Rallo, partendo con i favori del pronostico. Il Rallo ha bisogno di punti per mettere la parola fine alla lotta salvezza. Il ko del Cinaglio di domenica scorsa ha dato un grande aiuto ai trentini che devono comunque cercare di fare qualche punto per essere più tranquilli. Il Ceresara è senza dubbio più completo, ma il Rallo in questo campionato ha saputo fare punti in gare che sembravano già perse, vedi le due sfide contro il Sommacampagna (un punto all’andata e uno al ritorno). Il Dossena sarà impegnato sul neutro di Torre Roveri contro il Bardolino, compagine che domenica scorsa ha compiuto un significativo passo in avanti nella lotta per non retrocedere mettendo ko il Cinaglio. Che, ormai quasi condannato alla retrocessione in B, affronterà sul neutro di Chiusano la Cavrianese.

Serie B – Sesta di ritorno anche per il campionato cadetto. Il Cereta fa visita oggi al Fumane e ha bisogno di muovere la classifica. Il ko rimediato domenica scorsa nello scontro diretto contro il Cavaion ha fatto precipitare i mantovani al penultimo posto. Il Fumane, dal canto suo, ha bisogno di punti per restare agganciato al quarto posto. Da ambo le parti non mancano pertanto le motivazioni.

Femminile – La quarta giornata di ritorno dei campionati di Serie A e B, in programma domani, propone un doppio derby tra Cavrianese e Guidizzolo.