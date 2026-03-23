Pallavolo serie A3 Play off – Il Gabbiano parte subito con il giusto piglio contro Modica

Mantova Cominciano nel migliore dei modi i play off promozione per il Gabbiano FarmaMed. Il Top Team batte in gara-1 degli ottavi di finale la formazione di Modica, in attesa della gara di ritorno, in programma domenica prossima in Sicilia. Era necessario vincere e non è stato un danno perdere un set, perché per passare il turno si sommano i punti ottenuti nelle due gare, 3 in caso di vittoria per 3-0 e 3-1, 2 in caso di vittoria per 3-2. Il primo passo è stato compiuto dopo una partita dai due volti. Nei primi due set Gola e compagni non lasciano molto spazio agli ospiti che devono anche un po’ ambientarsi in un impianto per loro nuovo e dopo un lungo viaggio. Il Gabbiano s’impone per 25-18 e 25-16 prima di assistere a un’altra partita. Dal terzo set in avanti i siciliani giocano punto a punto rendendo difficile il successo ai locali. Radici si affida al sestetto titolare con Selleri in cabina di regia e opposto Baldazzi, al centro schiera Andriola e Simoni, di banda Maiocchi e Baciocco con El Moudden libero. Il Gabbiano vola sull’11-7 nel primo set e 13-10 con Baldazzi ma viene raggiunto a 13. Il parziale ha un altro break, questa volta decisivo, grazie al muro che porta Mantova sul 19-13. Simoni appoggia il pallone nel campo avversario, Baciocco fissa il 23-17. Il Gabbiano è avanti 25-13 col muro di Andriola. L’equilibrio del secondo set dura fino al 6-6. Maiocchi firma l’ace che porta Mantova sull’11-8 e ancora con Baciocco, che con un tocco a due mani firma il 15-10. Guerriero entra in battuta, come nel primo set, e Maiocchi è protagonista nel finale con un pallonetto e un ace. Sbaglia Garofolo sul 25-16 (2-0) per il Gabbiano. Modica nel terzo parziale è sempre avanti nel punteggio, anche se in più di un’occasione il Gabbiano si avvicina di un punto. L’ultima volta succede sul 22-23, ma il muro siciliano accorcia le distanze (22-25) e si va al quarto set. Ancora equilibrio nella prima metà del parziale fino all’11-11 quando Simoni diventa protagonista (16-13) con una battuta vincente e un muro. Maiocchi, con uno splendido diagonale, allunga la forbice sul 18-14 e ancora il muro è protagonista, ieri fondamentale migliore con la battuta, fino al 20-16. Sul 23-20 sembra fatta, ma Modica si avvicina sul 23-22 prima del punto di Baldazzi che regala due match-point al Gabbiano. Lugli annulla il primo ma il secondo, con un primo tempo di Simoni, dà la vittoria in gara-1 al Gabbiano, finalmente protagonista di una gara continua e meritatamente vittoriosa.

Sergio Martini