Asola Tutto pronto in casa Kema Asolaremedello per l’inizio della stagione 2023/24, la seconda in serie B. Questa sera alle ore 20, allo Schiantarelli di Asola, si terrà il raduno della compagine di coach Andrea Fasani e i primi allenamenti. Martedì sera vi è stato il via ufficiale della nuova annata agonistica con la cena di squadra e un brindisi finale benaugurante.