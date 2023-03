Circa 200 genitori accolti all’open day degli asili comunali

MANTOVA Anche quest’anno il Comune di Mantova ha organizzato l’iniziativa “Nidi Aperti”, in vista delle iscrizioni per l’anno educativo 2023-2024 ai quattro asili comunali. Le coordinatrici, le educatrici e il coordinamento psico-pedagogico dei nidi Charlie Chaplin, Ernesto Soncini, Peter Pan ed Emi Kelder, nella mattina di ieri hanno aperto le porte ed accolto quasi 200 genitori. Attraverso la presentazione del materiale e della documentazione fotografica presente in sezione, è stato possibile illustrare concretamente le scelte metodologiche e pedagogiche che caratterizzano il progetto educativo dei Nidi Comunali e le azioni, sia annuali che pluriennali, che integrano l’offerta educativa (quali ad esempio il progetto di Pet Therapy “Un cane al Nido”, e il progetto di avvicinamento precoce alla lingua inglese). «Con grande piacere e soddisfazione ho partecipato alla mattinata dedicata a Nidi Aperti – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Mantova Serena Pedrazzoli –. L’attenzione dedicata da parte del personale educativo alla cura dei materiali e degli spazi, sia indoor che outdoor, l’organizzazione della giornata e l’importanza data alle routine, l’ampliamento dell’orario di funzionamento garantito da parte del settore Servizi Educativi e Pubblica istruzione, oltre alla misura Nidi comunali gratis per tutti, fortemente voluta da questa amministrazione, sono stati molto apprezzati dai genitori, che hanno partecipato numerosi all’iniziativa odierna. Gli stessi hanno potuto rivolgere numerose domande alle educatrici e alle coordinatrici, relativamente alla quotidianità vissuta dai bambini all’interno dei nostri servizi». È possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi comunali dalle ore 8 di lunedì 13 alle 20 di sabato 25 marzo esclusivamente online utilizzando lo Spid, la carta d’identità elettronica o la Ts-Cns nella sezione Servizi Online del portale istituzionale del Comune (https://rette.comune.mantova.it/sicare/benvenuto.php). Tutte le informazioni a riguardo sono reperibili nella sezione Nidi del sito del Comune di Mantova: http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it/.