Pallavolo serie B m – Gabbiano alla ricerca del settimo sigillo. Asolarem rischia, E’più deve sbloccarsi

Mantova Settima di andata nel girone C della B maschile: altro sabato impegnativo per le tre squadre mantovane. Il Gabbiano Top Team sarà di scena a Sassuolo (ore 19, arbitri Scialpi di Livorno e Debora Nannini di Firenze). Interessante match contro il Kerakoll, forte dell’ex Bigarelli, ma la capolista vuole continuare a macinare set e punti, senza lasciare nulla per strada. Dopo sei partite è a punteggio pieno a quota 18 e con 0 set persi. «Gara ostica quella che ci attende – afferma il diesse Stefano Melli – La partita comunque va giocata. Dovremo essere bravi a contrastare al meglio Bigarelli». Ancora assente Ferrari Ginevra.

Dal canto suo la Kema Asolaremedello di Andrea Fasani e Luca Mutti è di scena a Caselle (ore 18.30, arbitri Bonzanni di Bergamo e Barbara Roncati di Genova). Affronta il Dual, forte degli ex Gabbiano Peslac e Sasdelli. «I veronesi sono una squadra completa in tutti i reparti – spiega l’allenatore Mutti – Hanno ottime individualità e hanno appena messo sotto Forlì. Abbiamo lavorato bene in settimana. In palestra ci siamo preparati studiando le loro caratteristiche». Il fanalino E’più Viadana sarà di scena al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Davide Di Dio Perna e Maderna di Milano). Ospita Legnago che con San Marino è avanti di due lunghezze. Una gara non impossibile. «Nel modo più assoluto dobbiamo vincere – afferma il tecnico Alberto Panciroli – Non ci sono alternative. Ci serve il primo successo della stagione… A questo punto dobbiamo invertire la rotta che abbiamo preso, indipendentemente dall’avversario che affrontiamo».