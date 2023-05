Calcio mercato – Governolese: Bizzoccoli mister. Ecco Pereira, idee Garutti e Dondi. Cominotti-Nac addio: sarà Porto

Mantova Si va verso la conferma di Fabio Esposito alla guida del Castiglione, protagonista in Eccellenza. Non c’è ancora la definitiva stretta di mano, ma il vicepresidente Giancarlo Perani assicura: «Dovremo incontrarci per decidere, ma sarà più un confronto su come rafforzare la squadra. Vogliamo crescere ancora di più, inserendo tasselli importanti per essere ancora più competitivi». Una settimana di riposo è quella che si è preso invece Matteo Tenedini, tecnico della Serenissima, che è corteggiato dal San Lazzaro di Promozione, dopo l’ottimo torneo alla guida del team di Roncoferraro. Non è comunque esclusa una permanenza, al fianco del nuovo ds Micheloni.

Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma possiamo affermarlo con certezza: il prossimo allenatore della Governolese sarà Giuseppe Bizzoccoli, che verrà annunciato in vista del torneo di Prima Categoria. Il direttore sportivo Marco Dalmaschio ha chiuso per le conferme di Cenzato e Bertolani, mentre il primo colpo in entrata dei Pirati sarà in attacco: dal Marmirolo arriverà Pereira. Tante le piste per nuovi affari: dovrebbe arrivare da Suzzara il centrocampista Garutti e “indiziato” è anche l’altro fedelissimo del tecnico Manuel Dondi, difensore. Si allontana invece Badalotti, che potrebbe restare a Nogara, dove è approdato Marco Goldoni in panchina. I veronesi stanno corteggiando Omoregie, da sempre un pallino del tecnico mantovano. Sempre in Prima Categoria, dopo la retrocessione in Seconda, il dg Fausto Cominotti lascia la Nac: la sua prossima destinazione potrebbe essere il Porto, con cui il dirigente ha avuto contatti negli ultimi tempi. Sostituirebbe come ds Luca Baraldi, che resterà in società, ma per motivi di lavoro diminuirà gli impegni. Confermato il mister Marco Fantini. Tra le prime idee di mercato (ma è corteggiatissimo) c’è Rasini, ultima stagione all’Union Team. Alla Nac è stato invece confermato Ermes Ghirardi, che potrebbe proseguire come tecnico manager, ruolo ricoperto anche al San Lazzaro. Confermato anche Alex Gozzi, sulla panchina della Rapid United, dopo l’ottimo campionato in Prima. Scendiamo in Seconda: la Dinamo conferma mister Nicola Trentini, a rinnovargli la fiducia il patron Angelo Bottazzi. Primo colpo di mercato del Boca Juniors: dal Sermide arriva l’attaccante Vertuani. La Medolese ha confermato il proprio allenatore Patrick Manzini. Scendiamo in Terza, dove c’è la bella notizia del rientro in pista di Marcello Pozzi, che dopo sei anni torna ad allenare. Guiderà il Segnate. Il patron Danese lascia l’Asd Castellucchio. Mirko Bellodi sarà preparatore dei portieri della Mantovana.