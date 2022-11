Pallavolo serie B m – Zanini: “Gabbiano, non sottovalutare mai nessuno”

Cerese Prosegue la marcia del Gabbiano. Il Top Team, dopo cinque turni disputati nel girone C della serie B, mantiene il primato a punteggio pieno. Quindici set all’attivo e nessuno al passivo. Archiviato il quinto successo, colto sabato scorso all’estero a Serravalle su San Martino, sabato prossimo gli atleti di coach Serafini davanti al proprio pubblico saranno impegnati nel derby con l’E’più Viadana. Quattordici sono i punti che dividono le due mantovane per una sfida che ritorna dopo qualche anno. I rivieraschi saranno sicuramente ancora privi di Bertoli e Colella, mentre nel Gabbiano mancherà l’ex Ferrari Ginevra.

«Per quanto concerne il nostro cammino dopo i primi cinque turni – commenta sicuro il centrale Matteo Zanini – parla la classifica. Il merito del nostro primo posto è il gruppo. Siamo una squadra unita e lavoriamo bene insieme; inoltre non abbiamo preso alla leggera o sottovalutato quelle gare o quegli avversari che sembravano sulla carta alla portata. Abbiamo sempre messo il massimo dell’impegno. E sarà così anche sabato nel derby con Viadana». Sabato si affrontano due squadre con un cammino opposto. Se il Gabbiano sorride, in solitaria davanti a tutti, per l’E’più invece è tutta un’altra storia, con un punto solo in graduatoria. I biancazzurri partono quindi favoriti. «Non ci sono gare facili – prosegue Zanini – Affrontiamo una squadra che se da un lato vanta solo un punto in classifica, dall’altro è forte nei singoli. I nostri prossimi avversari hanno avuto dei problemi, a loro mancano due atleti, ma l’aria del derby li caricherà sicuramente e li stimolerà a dare il massimo e a fare bene. Mi auguro che sia una bella partita. Noi andiamo avanti per la nostra strada; il torneo è ancora molto lungo e tante sono le gare da giocare. E’ importante fare bene nella stagione regolare, come sarà fondamentale fare altrettanto in quelle partite dove ci sarà in palio il salto di categoria. E’ il nostro unico obiettivo: vogliamo la serie A3».