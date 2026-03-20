20 Marzo 2026 - 16:07:02
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Home Cronaca Cammina Mantova, in programma 20 percorsi per immergersi nella natura

Cammina Mantova, in programma 20 percorsi per immergersi nella natura

MANTOVA  E’ stato presentato il calendario di Cammina Mantova che comprende venti percorsi in città e in provincia e che offrono la possibilità di fare esperienze molto diverse tra loro: quattro percorsi in bicicletta, due in Sup, un giro in canoa al chiaro di luna nelle valli del Mincio, tredici passeggiate per immergersi nella natura e conoscere i luoghi della città in un’ottica inedita.
Ad illustrare il programma, che va da marzo a novembre di quest’anno, sono stati ieri nella sede municipale di Mantova, il vicesindaco Giovanni Buvoli, l’assessore all’Unesco e presidente dell’associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga Alessandra Riccadonna e Alessandra Moreschi delle Regge.
“Anche quest’anno la rassegna offrirà l’opportunità di scoprire il nostro territorio attraverso percorsi sostenibili – ha sottolineato Riccadonna -. Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e, in particolare, della partecipazione di una rete di soggetti sempre più ampia e profondamente radicata nel territorio”. “Il Comune di Mantova – ha proseguito Buvoli – è lieto di sostenere questa iniziativa che promuove la nostra destinazione attraverso attività di qualità e valorizza le molteplici risorse del territorio. Sono ben 15 le associazioni coinvolte”.
Il primo appuntamento sarà sabato 28 marzo a cura di associazione Gli Scarponauti dal titolo “La lunga storia dei giardini di Mantova”. L’appuntamento è alle 14 nell’orto Carolingio in città al Gradaro in collaborazione con Orti Mantovani.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.reggedeigonzaga.it . La prenotazione è obbligatoria all’Infopoint Casa del Rigoletto, in piazza Sordello 23 allo 0376 288208; info@infopointmantova.it , aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.

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