Cammina Mantova, in programma 20 percorsi per immergersi nella natura

MANTOVA E’ stato presentato il calendario di Cammina Mantova che comprende venti percorsi in città e in provincia e che offrono la possibilità di fare esperienze molto diverse tra loro: quattro percorsi in bicicletta, due in Sup, un giro in canoa al chiaro di luna nelle valli del Mincio, tredici passeggiate per immergersi nella natura e conoscere i luoghi della città in un’ottica inedita.

Ad illustrare il programma, che va da marzo a novembre di quest’anno, sono stati ieri nella sede municipale di Mantova, il vicesindaco Giovanni Buvoli, l’assessore all’Unesco e presidente dell’associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga Alessandra Riccadonna e Alessandra Moreschi delle Regge.

“Anche quest’anno la rassegna offrirà l’opportunità di scoprire il nostro territorio attraverso percorsi sostenibili – ha sottolineato Riccadonna -. Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e, in particolare, della partecipazione di una rete di soggetti sempre più ampia e profondamente radicata nel territorio”. “Il Comune di Mantova – ha proseguito Buvoli – è lieto di sostenere questa iniziativa che promuove la nostra destinazione attraverso attività di qualità e valorizza le molteplici risorse del territorio. Sono ben 15 le associazioni coinvolte”.

Il primo appuntamento sarà sabato 28 marzo a cura di associazione Gli Scarponauti dal titolo “La lunga storia dei giardini di Mantova”. L’appuntamento è alle 14 nell’orto Carolingio in città al Gradaro in collaborazione con Orti Mantovani.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.reggedeigonzaga.it . La prenotazione è obbligatoria all’Infopoint Casa del Rigoletto, in piazza Sordello 23 allo 0376 288208; info@infopointmantova.it , aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.