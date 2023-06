E si torna a parlare di sottopasso e ciclabili

MANTOVA Passante ferroviario di Porta Cerese, ciclabili e ampliamento del dormitorio di via Ariosto. Questi i temi dominanti dell’incontro di ieri sera fra la giunta di Mattia Palazzi e i residenti di Valletta Valsecchi nel consueto tour nei quartieri.

Ad aprire l’assemblea è stato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli che ha fatto il punto sull’iter del sottopasso: procedura a cura di Rfi per l’esproprio dei terreni privati interessati avviata già nei mesi scorsi. A settembre inizierà la progettazione esecutiva e nella prossima primavera partirà il cantiere. Sempre a Porta Cerese verrà realizzata una rotatoria all’altezza di via Brennero. Il cantiere durerà 18 mesi.

Nella seconda parte della serata si è parlato del potenziamento della rete ciclopedonale per favorire la connessione con le ciclovie di lunga percorrenza e con il centro cittadino. Valletta Valsecchi è interessato al progetto “Mantova ciclabile”. Martinelli ha ricordato che negli ultimi anni sono stati realizzati i tratti ciclabili Anconetta e vicolo Maestro fruibili in ogni periodo dell’anno. La costruzione del ponte a Porto Catena ha permesso di completare questo importante collegamento. I lavori della ciclabile di vicolo Maestro termineranno entro giovedì 20 luglio prossimo.