Podismo – “Corrimincio”, record di concorrenti per la settima edizione di domenica

POZZOLO È già tutto pronto per la settima edizione della “Corrimincio”, la corsa/camminata non competitiva che anche quest’anno animerà le strade di Pozzolo. L’appuntamento è per domenica, e i numeri si preannunciano da record: dopo i quasi 1.400 partecipanti dell’edizione 2024, l’evento si conferma tra i più partecipati della provincia. Organizzata dalla Polisportiva Pozzolese, la “Corrimincio” è diventata un punto di riferimento per gli amanti del podismo, ma anche per famiglie, gruppi e semplici camminatori che vogliono trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e della convivialità. «La risposta dell’anno scorso è stata entusiasmante – racconta Valter Mazzoni presidente della Polisportiva – e siamo fiduciosi anche per questa edizione». La manifestazione prevede percorsi accessibili a tutte le età e livelli, con partenza e arrivo in centro paese. Il ritrovo è agli impianti sportivi a Pozzolo sul Mincio, via Reboline 4. Tre i percorsi: piano di 7 Km, ondulato di 11 Km e ondulato di 17,40 Km. Chiusura della manifestazione alle ore 11. Come ogni anno, non mancheranno i punti ristoro sui percorsi e all’arrivo, il supporto dei volontari e un clima di grande partecipazione. Quote e riconoscimenti: 2 euro con solo servizi; 3,50 con riconoscimento 250 g di tagliatelle all’uovo, 500 g fusilli del pastificio Mazzi. Per i non tesserati: più 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria. Chiusura iscrizioni: per i gruppi alle ore 22 di venerdì; per i singoli alle ore 9 di domenica. Dopo la corsa, seguirà un piccolo ristoro e – come da tradizione – premi e riconoscimenti simbolici per gruppi e partecipanti.