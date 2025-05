Podismo – Maratona della Battaglia, riflettori sulla terza edizione

Cerese La 3ª edizione della Maratona della Battaglia si conferma sempre più momento di sport, ricordo storico e soprattutto di coinvolgimento sociale di una comunità. Tra agonismo e divertimento ludico, domenica si svolgerà la manifestazione che vede impegnati dietro le quinte due Comuni, Curtatone e Borgo Virgilio, che possono puntare sulla collaborazione di numerose persone e associazioni di volontariato. Ieri mattina, nella sala consigliare del Comune di Borgo Virgilio, si è svolta la cerimonia di presentazione della manifestazione che punterà sul piano agonistico non solo sul percorso tipico della maratona, 42,195 km, bensì anche sulla mezza maratona e sul percorso “breve” di 10 km. Quest’ultimo sarà l’occasione per una camminata non competitiva rivolta anche alle famiglie. Presente il presidente della Provincia e sindaco di Curtatone Carlo Bottani, che ha sottolineato come questo evento sia «l’espressione delle sinergie tra le istituzioni e il mondo dello sport e soprattutto simbolo di amicizia e di collaborazione». Oltre a lui, a illustrare i dettagli della kermesse, vi erano il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti con l’assessore allo sport Raffaele De Berti, il consigliere comunale con delega allo sport del Comune di Curtatone Matteo Totaro con l’assessore alle politiche sociali Angela Giovannini, il comandante della Polizia Locale di Curtatone nonché della Polizia provinciale Cristiano Colli, il presidente provinciale della Fidal Gianni Truschi e il responsabile del Club Super Marathon Italia, organizzatore dell’evento, Enzo Maria Caporaso. Per quanto concerne l’edizione 2025, che avrà nel centro sportivo “Boschetto” il quartiere generale (partenza ore 9), è stato ribadito da tutti i presenti il valore sociale e umano che essa rappresenta, visto che anche quest’anno rivestirà un ruolo significativo la collaborazione con la comunità indiana di Curtatone e con il Gruppo Scout. La novità che porterà con sé la Maratona della Battaglia sarà racchiusa nell’inserimento della “Corri Curtatone Corri” di 10 km nel programma delle 11 gare promosse dalla Fidal, per l’assegnazione del titolo di campione provinciale delle gare su strada. (b)