Powerchair Hockey A1 – I Macron Warriors travolgono gli Skorpions a Sabbioneta

Sabbioneta I Macron Warriors Sabbioneta vincono ampiamente, 25-2, la sfida con gli Skorpions Varese, valida come seconda giornata del campionato di serie A1 (14 Catania, 7 Camponesco, 4 Federigi). Il risultato ‘racconta’ di un netto dominio dei guerrieri rossoblù che già nel primo tempo hanno scritto il finale di questo match, mostrando uno strapotere tecnico e fisico contro un avversario che in ogni caso ha messo in mostra delle ottime individualità. In casa Warriors tutti sono stati autori di una grande prestazione e coach Merlino ha potuto ruotare spesso gli uomini in campo. «Abbiamo affrontato la gara con la giusta aggressività – ha dichiarato a fine gara il tecnico Fabio Merlino – La risposta è stata ottimale e fin dall’inizio abbiamo gestito il gioco impedendo agli avversari di sviluppare le loro iniziative offensive. La cosa che più mi è piaciuto dei ragazzi è stato l’approccio alla gara». «È stata la prima partita in casa e siamo contenti perché c’è stato un bel pubblico che ci ha sostenuto intensamente per tutti i 40 minuti – ha commentato capitan Ion Jignea – La partita è stata dominata fin da subito perché siamo entrati con la giusta mentalità facendo quello che il mister ci aveva chiesto, realizzando anche molti gol, come tra l’altro avevamo fatto anche nella prima gara a Udine. Chiunque è entrato ha fatto bene e siamo riusciti a concretizzare quello che ci eravamo prefissati, insieme al mister, prima della gara». Prima del fischio di inizio della partita è stato suggellato il gemellaggio tra i Macron Warriors Sabbioneta e l’Asd Bongio Volley, squadra di volley femminile nata recentemente.