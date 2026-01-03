Powerchair Hockey Serie A1 – Fabio Merlino e la storia dei Macron Warriors su Rai2 a “BellaMa'”

SABBIONETA I Macron Warriors Sabbioneta approdano in televisione. Martedì il presidente e coach Fabio Merlino sarà ospite negli studi di Bella Ma’, programma di Rai Due condotto da Pierluigi Diaco, all’interno della rubrica “Tutti sono abili” curata da Fabrizio Bracconeri. Nel corso della trasmissione verrà raccontata la storia di Merlino e del progetto Macron Warriors, realtà sportiva e sociale che promuove l’inclusione attraverso lo sport per persone con disabilità motorie, offrendo a giovani e adulti l’opportunità di crescere, superare le difficoltà e valorizzare il proprio potenziale. Nati 11 anni fa come gesto d’amore in memoria del sottotenente Filippo Merlino, papà di Fabio e vittima della strage di Nassiriya del 2003, i Macron Warriors sono oggi un punto di riferimento per atleti e famiglie, dimostrando come lo sport possa diventare uno strumento di riscatto e integrazione. Il servizio, realizzato da Fabrizio Bracconeri, racconta una giornata vissuta con squadra e staff alla vigilia di una gara di campionato, dando voce al coach, ai giocatori e al team manager. «Raccontare la nostra storia in uno spazio così importante è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Fabio Merlino – Ringrazio per l’invito Pierluigi Diaco e Fabrizio Bracconeri e quest’ultimo per aver voluto trascorre alcune ore insieme a me e alla squadra. Per me, per noi, è importante fa conoscere il nostro progetto e dargli la giusta visibilità. Il nostro obiettivo è mettere sempre al centro le persone e offrire a tutti la possibilità di credere in sé stessi». Appuntamento a martedì su Rai Due, a partire dalle ore 15.25.