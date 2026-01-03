“Scivolando sulla neve”, buona la prima per il Nordic Ski Mantova a Passo Coe

MANTOVA Dopo due rinvii per mancanza di neve, è iniziata la stagione 2025-26 di “Scivolando sulla neve”. Una decina di fondisti mantovani ha raggiunto Passo Coe, meta ideale per vicinanza e piste ben preparate. Due i nuovi del gruppo, Alessio e Claudia, guidati dall’esperto Luciano Comini nei primi passi della tecnica classica. Gli atleti più esperti hanno ritrovato confidenza sui tracciati da 1, 3 e 5 km, in una giornata soleggiata e con temperature insolitamente miti. Prossima uscita l’11 gennaio con i corsi per giovani e adulti; seguiranno Val di Fiemme, Passo Lavazè e le gare Marcialonga (25 gennaio) e sociale (8 febbraio). Chiusura in Val Pusteria il 14-15 febbraio. Per info iscrizioni: Sportime Mantova o contatto whatsapp maestro Luciano (335 5897919).