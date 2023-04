Pugilato – “Boxe Fight Night” venerdì 28 aprile a Montata Carra

MANTOVA Domani alla Bocciofila di Montata Carra, dalle ore 20, andrà in scena la “Boxe Fight Night” organizzata dalla Mantova Ring. La kermesse è stata presentata ieri alla Discoteca Mascara dal maestro Massimo Di Padova assieme al vicepresidente Paolo Ghidoni, al maestro Piero Di Gangi e al ds Dario Casarotto. Inaugurerà la serata un’esibizione di bambini e ragazze della palestra di Di Padova, oltre ai due match di Gym Boxe con Alessandro Turrini e Denis Spiritelli che sfideranno rispettivamente Mebelli (Vita Vr) e Dal Bo (Accademia Veronese): sul quadrato daranno un saggio della loro tecnica. Al momento sono 9 i match di dilettanti in programma. Per la Mn Ring da segnalare il debutto del 18enne “Drago cinese” Gao Yihang (elite, 74kg) con De Servi (Vita) e del 13enne schoolboy Cinquegrana con Paroli della Lavadera Viadana (63kg). Presenti anche le altre palestre virgiliane: tra gli elite, per la Boxe Mantova, ecco Gabrieli (72kg) che affronta Sabur (Trento) e Medini (63kg) del Top Team Italia di Castiglione delle Stiviere con Balestra (Scaligera). Essendo una riunione interregionale, oltre agli atleti di casa, vi saranno match che mettono di fronte pugili di Boxe Guastalla, Thai Drago di Abano, Accademia Scaligera, Accademia Veronese, Vita, Piacenza e Trento. Il maestro Di Padova vuole anche mandare un messaggio ai suoi atleti: «A inizio anno abbiamo tesserato 10 ragazzi agonisti con una gran voglia di salire sul ring. Quanti combatteranno domani? Solo due. Peccato organizzare una manifestazione e far combattere soprattutto gli altri. Lo sport richiede serietà, impegno e regole. Noi maestri siamo professionisti; siamo qui per insegnare e far combattere tutti in sicurezza. Siate tranquilli». Come ospiti vi saranno Carmen Venerandi, proprietaria del Mascara, e Paolo Germiniasi con la sua scuola Suave Tumbao. E la “ragazza ring” sarà una giovane spagnola. Ingresso gratuito e risotto a bordo ring. Ma già si guarda avanti: il 9 giugno la seconda manifestazione, sempre targata Mantova Ring.