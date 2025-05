Pugilato – Quando Nino Benvenuti fu ospite 50 anni fa della Boxe Mantova

MANTOVA Per rendere omaggio a Nino Benvenuti, scomparso martedì all’età di 87 anni, il maestro della Boxe Mantova Bruno Falavigna ha voluto ricordare quando nel 1975 il grande campione, invitato dalla Boxe Mantova-Tecnosalotto, fu ospite in città durante la fase provinciale dei Giochi della Gioventù. Nella palestra del sodalizio virgiliano allora in via Cavour, Nino si intrattenne con i dirigenti e con 15 giovani boxeur. Con alcuni di loro incrociò i guantoni e dispensò consigli su come stare sul ring. Come andarono i Giochi? Primo il giovane Falavigna, secondo Stefano Zanini, terzi a pari merito Silocchi e Sereni. Prima di salutare, Nino si complimentò con i dirigenti, i fratelli Pupillo, e i propri collaboratori per la passione e l’impegno nel fare crescere il pugilato a Mantova, e con i ragazzini, spronandoli a prendere sul serio la boxe. Un campione unico, ma sopratutto una persona unica.