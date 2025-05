Rugby Serie A Elite – Viadana, è febbre scudetto. Biglietti a ruba per la finale con Rovigo

VIADANA Esiste un termometro per misurare la febbre alle tifoserie di Viadana e Rovigo e lo fornisce Ticketone con lo stadio Lanfranchi ormai prossimo al sold out per la finale scudetto di sabato 31 maggio (ore 17.15). Da subito sono andati esauriti i posti nelle tribune est e ovest. Poi sono stati messi a disposizione i biglietti in tribuna sud, gli unici ancora disponibili: il tagliando intero costa 8,50 euro (commissioni comprese), mentre quello ridotto riservato agli under 16 costa 6,50 euro. Da una parte Miclas e River Boys a cercare di prevalere in termini di numeri, decibel e colore; dall’altra le Posse Rossoblù. Sarà lecito attendersi tamburi, fumogeni e cori, tutti aspetti che messi a sistema si traducono in festa che si prolungherà solo per una squadra e per i suoi sostenitori.