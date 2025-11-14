Rugby – Coppa Italia allo Zaffanella: Viadana cerca il primo successo contro il Mogliano (ore 20)

Viadana Il Rugby Viadana è pronto per il rientro a casa per la partita di Coppa Italia in notturna contro il Mogliano Veneto (ore 20). Per capire le due formazioni che sono state scelte per questi due turni, bisogna allargare il campo logico e il contesto delle priorità del club mantovano, che la settimana scorsa ha preso atto di avere una rosa poco profonda e quindi a Padova, consapevole della forza dell’avversario, ha schierato una formazione giovane e inesperta per capire su chi poter puntare, mentre oggi allo Zaffanella, anche se si continua a parlare di Coppa Italia, si rivedono i titolari. Perché? Dopo la sfida con Mogliano ci si ritufferà nel vivo del campionato e chi aveva bisogno di riposare si è fermato, ma la sosta non può essere troppo lunga perché il 7 dicembre sarà di nuovo tempo di derby, questa volta in casa con Colorno, una sfida da non fallire perché nello stesso turno di campionato incrociano i guantoni Rovigo e Valorugby in cima alla classifica. Ne consegue che nella seconda sfida stagionale con Mogliano, terza se si considera il test di preseason, i gialloneri, partiranno con Ciardullo estremo affiancato nel triangolo allargato dalle ali Ciofani e Bussaglia, autore dell’unica meta siglata a Padova, mentre al centro vanno Jannelli e Morosini. Ferro torna in cabina di regia con il diez sulle spalle e Di Chio è il mediano di mischia, al comando di un pacchetto con Catalano al centro della terza linea con Colledan e Boschetti flanker e il duo Sommer-J. C. Gamboa in sala motori, una coppia di seconde linee inedita dal primo minuto e tutta da scoprire. Inossidabile il terzetto in prima linea con i fratelli Oubiña piloni e Dorronsoro al tallonaggio. Il precedente match, giocato allo Zaffanella nella prima giornata di campionato, fu appannaggio dei gialloneri (35-22). Arbitrerà l’incontro Manuel Bottino, coadiuvato dai giudici di linea Matteo Locatelli e Giona Righetti.