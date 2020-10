Tennis tavolo – I “nostri” big al Top 12 di Bolzano

BOLZANO Dopo il Top 10, che si è disputato a Cortemaggiore, torna in campo il tennistavolo italiano ai massimi livelli. Domani e domenica il Centro Tennistavolo “Maso della Pieve” di Bolzano, già sede degli Assoluti del 2019, ospiterà il Top 12 “Alperia Cup”, organizzato dal Comitato Provinciale Fitet di Bolzano. Lo svolgimento delle competizioni avverrà nel rispetto delle norme riportate nel Protocollo di dettaglio per la ripresa delle attività di tennistavolo in vigore dal 1° settembre 2020 per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da Covid-19.

Saranno in gara 12 atleti e altrettante atlete, sia italiani/e sia stranieri/e. Nel settore maschile parteciperanno alla manifestazione Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), Jordy Piccolin, Daniele Pinto e Alessandro Baciocchi (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Guo Ze (Aon Milano Sport), Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), Paolo Bisi e John Michael Oyebode (Il Circolo Prato 2010), Antonino Amato (Marcozzi Cagliari), Andrea Puppo (Verzuolo), Marco Antonio Cappuccio (Sant’Espedito Napoli) e Jacopo Endrizzi (Raiffeisen). Fra le donne le protagoniste saranno Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Le Thi Hong Loan (Brunetti Castel Goffredo), Tian Jing (Bagnolese PaninoLab), Veronica Mosconi (Centro Sportivo Esercito), Arianna Barani e Valentina Roncallo (Cortemaggiore), Diana Styhar (Raiffeisen), Elisa Armanini e Nicole Arlia (Brunetti Castel Goffredo), Cristina Semenza (Bagnolese PaninoLab), Gaia Monfardini (Brunetti Castel Goffredo) ed Evelyn Vivarelli (Raiffeisen). Saranno sorteggiati tre gironi da quattro e i tre turni d’incontri si giocheranno domani, per le donne con inizio alle ore 9.30, 14.30 e 17.30 e per gli uomini alle 11, 16 e 19. La domenica sarà dedicata ai tabelloni a eliminazione diretta, con i quarti di finale maschili alle 9 e femminili alle 10, le semifinali maschili e femminili alle 11.30 e le finali maschile e femminile alle 14.30. Tutti i match, sulla distanza dei tre set su cinque, saranno in diretta streaming su YouTube.