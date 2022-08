Nuova segnaletica orizzontale sulla Sp 61 tra Rivarolo Mantovano e Cividale

RIVAROLO – Nuova segnaletica orizzontale sulla Strada Provinciale 61, nel tratto compreso tra Rivarolo Mantovano e Cividale. Nei giorni scorsi, infatti, la Provincia di Mantova ha provveduto alla manutenzione della strada con la realizzazione, come detto, di una nuova segnaletica orizzontale che permetterà il transito in sicurezza anche nel prossimo periodo invernale.

Un primo intervento a cui il Comune di Rivarolo spera ne possano seguire altri in ulteriori punti bisognosi di intervento del territorio. «Attendiamo fiduciosi – spiegano, infatti, le asfaltature della Sp 63 (Sabbionetana), nella tratta Bozzolo-Cividale, e della Sp 64, nella tratta Rivarolo-Villanova, annunciate nell’autunno alle porte».

Tutti interventi che puntano alla messa in sicurezza delle strade così da renderle più facilmente percorribili anche con piogge o nebbie invernali.