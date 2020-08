Rugby – Due giovani piloni per il Viadana: dai Medicei ecco Sassi e Gentile

VIADANA Continua la campagna di rafforzamento del Rugby Viadana in vista della prossima stagione nel Top 12 (che rischia di diventare Top 10 per le conclamate difficoltà di Medicei e San Donà). Ancora una volta il club giallonero ha pescato tra le fila appunto dei Medicei e ha portato in riva al Po due giovani prospetti dall’avvenire garantito, che potranno fare il salto di qualità sotto la guida del “maestro” argentino German Fernandez, atteso a Viadana giovedì.

Il primo volto nuovo è quello del pilone fiorentino Thomas Sassi, classe 2001, giocatore cresciuto nelle giovanili del Firenze e nei Medicei, dotato di una fisicità importante: arriva a Viadana dopo l’attività nelle Nazionali giovanili Under 17, Under 18 e Under 20. «Sono molto contento – dice – di avere l’occasione di giocare qui e spero nel corso di questa stagione di migliorare molto come giocatore. Ringrazio la società per l’opportunità che mi è stata data».

«Thomas – spiega il general manager Ulises Gamboa – è un giovane proveniente dai Medicei già inserito nel gruppo della Nazionale Under 20. Ha chiesto lui la possibilità di essere inserito in una rosa già completa e noi, con piacere, abbiamo aggiunto uno spazio per un giocatore molto promettente con l’obiettivo di farlo crescere e svilupparlo. Dovremo lavorare molto e intensamente per farlo maturare, ma ha caratteristiche e potenzialità fisiche per diventare un pilone destro internazionale».

La seconda new entry è l’aquilano Enzo Gentile, anche lui 19enne, indifferentemente pilone destro o sinistro con esperienze importanti alle spalle come l’aver frequentato l’academy dei Crusaders a Christchurch in Nuova Zelanda. Gentile è cresciuto nella Polisportiva L’Aquila e poi nell’Avezzano, nell’ultima stagione come dicevamo ha militato nei Medicei. «Sono molto contento di iniziare questa nuova stagione a Viadana – le sue prime parole da giallonero -. Sono qui per crescere, non mi monto la testa. Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data e sono pronto a lavorare a testa bassa e a dare il 100% in campo».

Il direttore sportivo Alberto Bronzini commenta così l’inserimento in rosa del pilone. «Enzo è un giovane molto motivato, con tanta voglia di lavorare e di crescere, sul quale dobbiamo programmare un progetto a lungo termine. Fisico e determinazione non gli mancano».

Segnaliamo infine che l’ex tallonatore giallonero Garziera è andato al Mogliano, che ha preso anche Piva dal Rovigo.