Vertenza Columbus: sindacati e Mantua Surgelati ai ferri corti. La famiglia Freddi decisa a chiudere

MANTOVA – Tensione alle stelle tra sindacati e Mantua Surgelati per la vertenza Columbus, azienda di Martorano, provincia di Parma, di cui è proprietaria la società che fa capo all’industriale mantovano Franco Freddi. Una proprietà che nei giorni scorsi avrebbe disertato il tavolo di crisi declinando volta l’invito in prefettura rivolto alle parte dal prefetto di Parma Antonio Garufi. Un atteggiamento cui sindacati di categoria hanno risposto con uno sciopero di otto ore. La produzione nello stabilimento di Martorano è terminata lo scorso 31 luglio e per i lavoratori è scattata la cassa integrazione e per altri le ferie forzate. Fino al 17 agosto l’azienda non può licenziare quindi, osserva la Flai Cgil, una trattativa sindacale dovrà comunque partire. Dagli inizi degli anni ’90 a Martorano si producono sughi pronti in vetro e tetra recart, polpe e passate con lavorazioni classiche e biologiche, prodotti a marchio e soprattutto conto terzi per la grande distribuzione italiana ed estera. Nei mesi scorsi la famiglia Freddi ha comunicato l’intenzione di non proseguire l’attività e di essere disponibile anche alla cessione, se si troverà un acquirente. La Columbus occupa circa 80 dipendenti fissi e 150 stagionali oltre ai lavoratori in appalto dei settori logistica e carico/scarico merci.