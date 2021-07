Tennis tavolo Serie B1 maschile – Colpo PaninoLab: preso Margarone

BAGNOLO SAN VITO Grande colpo di mercato della PaninoLab che si assicura le prestazioni di Alberto Margarone per rinforzare la squadra maschile di B1. Numero 31 nelle classifiche nazionali, da quindici anni gareggia nei massimi campionati italiani, la scorsa stagione era nell’Apuania Carrara. Il club bagnolese, al top nel femminile, sta programmando un’importante stagione anche in campo maschile, sia con la squadra di B1 (composta da Laurentiu Capra, Vincenzo Sanzio, Marco Frigeri e appunto Margarone) che di B2. «Sono molto contento – afferma la new entry – della chiamata da parte di una società seria e motivata a fare bene, come d’altronde sta già facendo da anni. Mi ha convinto l’entusiasmo di tutta la dirigenza e la voglia di avere nuovi stimoli, in questo caso ottenere la promozione. Con Sanzio e Capra ho condiviso moltissimo in ambito sportivo e sono molto contento di poter fare con loro questa mia nuova esperienza. Prometto che darò il 110% e farò di tutto per portare a casa la promozione vincendo il campionato insieme ai miei nuovi compagni».