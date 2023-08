Rugby giovani – Grande successo per il Leonero Summer Camp

Viadana Il Leonero Summer Camp è un’iniziativa resa possibile dalla società sportiva Rugby Viadana 1970, grazie alle proprie strutture funzionali e all’organizzazione di di Roberto De Biase, coadiuvato da Claudia Salvador, Stefania Solimei e al giovane staff, accuratamente scelto per poter accompagnare più di 300 bambini in questa esperienza durata 5 settimane. La filosofia del Leonero Summer Camp è figlia dei valori che rendono il Viadana società affidabile, dove genitori e famiglie in queste settimane hanno avuto l’opportunità di far vivere ai propri figli un’esperienza basata sul divertimento, grazie alle numerose iniziative e ai momenti di socializzazione. Non solo giochi, ma anche attività didattiche in collaborazione con Immergas, Azienda Agricola Gozzi e Sadepan Gruppo Mauro Saviola, che hanno saputo trasmettere, attraverso lezioni interattive e al proprio staff, nozioni fondamentali sulla sostenibilità ambientale ed energetica e del ciclo della vita. Inoltre, insegnamenti per la cura della terra sono stati trasmessi ai giovani leoni anche da “Nonno Enzo” con il suo orto botanico. Ci rivediamo l’estate prossima.