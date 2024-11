Rugby – “Lo sport per la vita, la vita per l’ambiente”: Gianni Fava premiato da Confindustria

VIADANA Confindustria ha setacciato lo “Stivale” per conferire premi particolari per chi si è distinto nel mondo dello sport sia come atleta che come dirigente o giornalista nell’ambito della seconda edizione di “Lo sport per la vita – La vita per l’ambiente”. Il presidente Martinotti di Sport e Ambiente di Confindustria Cisambiente nel contesto riminese di Ecomondo 2024 ha conferito tre prestigiose targhe a tre illustri italiani che in questo ambito si sono distinti e Gianni Fava è uno dei tre per il suo talento dedicato al rugby. «Mi ha colto di sorpresa e ne sono venuto a conoscenza solo quando ho aperto la busta e ho visto l’invito!».