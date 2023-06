Salvini “Il Mes non è utile nè conveniente”

MANDURIA (ITALPRESS) – Il Mes “non è utile, lo era qualche anno fa, non è conveniente, non è la strada migliore, non per l’Italia ma per l’Europa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al Forum in Masseria 2023. A proposito del Ponte sullo Stretto Salvini ha ribadito: “Siamo già arrivati al decreto, questa settimana sono stati nominati i vertici della società Stretto di Messina, e nel cronoprogramma se tutto va come deve andare nelle legge di Bilancio in autunno ci saranno gli stanziamenti pubblici necessari e nella primavera-estate 2024 dovrebbero aprirsi i cantieri”. In merito al processo sulla Open Arms che lo vede imputato a Palermo Salvini ha fatto una battuta su Richard Gere: “Ho scoperto questa mattina che verrà a deporre il 15 settembre come teste delle parti civili contro di me e quindi chiamerò anche la mia mamma che era molto appassionata della presenza cinematografica per venire ad assistere all’udienza, io non so se questo contribuirà al prestigio del nostro Paese, risponderemo con Lino Banfi”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).