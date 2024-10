Calcio 1a Categoria – Lo Sporting Club batte anche la Medolese e va in fuga. Sere nere, passa la Villimpentese

Mantova Lo Sporting batte 2-0 la Medolese e, approfittando del rinvio della partita del Porto, si porta a +5 sulle inseguitrici. La partita inizia subito a ritmi alti: al 12′, Tonini mette per Vernizzi, che si vede respingere il tiro sulla linea due volte. Poco dopo, al 13′, Leorati imbuca nuovamente per Vernizzi che, con un tiro potente, colpisce il palo. Al 16′, la Medolese si fa viva da corner: Narcelli svetta, ma Bignardi dice no. Da quel momento, lo Sporting aumenta i giri: al 25′ Beduschi colpisce la traversa su punizione e al 32′ Vernizzi conclude a lato dopo uno scambio con Rovetta. Al 43′, il vantaggio dello Sporting Club con un’azione da manuale: Tonini lancia Beduschi, che scambia con Rovetta, entra in area, dribbla due difensori e segna con un tiro a giro imprendibile, portando i padroni di casa sull’1-0. Nel secondo tempo, al 55’, il raddoppio: discesa di Tonini e cross in mezzo, sfortunata deviazione di Marcheselli per l’autogol del 2-0. Al 60′, Rovetta ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta, ma a tu per tu con Vezzoli, non la chiude. Nei minuti successivi, Vernizzi e Leorati sfiorano il tris, ma senza successo. Da menzionare l’esordio del giovane Bettinazzi (2007) e di Dalla Pellegrina dopo il lungo stop.

Sembra infinita la crisi della Serenissima, che perde anche il derby casalingo contro la Villimpentese. Alla prima azione degna di nota la squadra di Ciccone passa: al 13’, punizione di Bottoli, e deviazione di testa vincente del difensore goleador Falcone. L’unica occasione della Sere nel primo tempo, invece, capita a Suppi che, pensando di essere in fuorigioco non conclude. La ripresa è molto più frizzante: al 46’ lancio lungo di Falcone per Halili, che però calcia sopra la traversa. Un minuto dopo, Boselli serve Belfanti, che mette a fil di palo. I biancazzurri spingono: al 56’ piazzato di Suppi per la testa di Imasuen, palla fuori di poco. Il centrale biancazzurro ci prova anche 3’ dopo, ma la mira non va, dal limite poi tira Nizzola (63’): fuori di poco. Al 70’ travolgente azione di Suppi che non trova lo specchio, sfortunato 2’ dopo ancora Nizzola. Nel miglior momento dei padroni di casa, raddoppia la Villi: al 75’ Mariani finisce a terra in area: è rigore. Dal dischetto trasforma Boukaroua. Nonostante il doppio svantaggio non molla la Sere: Omoregie trova il gol che riapre la gara all’87’ su suggerimento di Suppi, ma non c’è più tempo. Nel finale giallo che fa infuriare la Sere: contestato l’arbitro per una doppia ammonizione a Ferri che non porta al rosso. Ma il direttore di gara segnala che il primo giallo era indirizzato a Boukaroua.

RISULTATI 7a GIORNATA

Castelvetro-Calcinato 2-3

Gonzaga-Pescarolo rinv

Leoncelli-Oratorio Gambara 2-1

Curtatone-Voluntas Montichiari 1-2

Porto-Pralboino rinv

Serenissima-Villimpentese 1-2

Sirmione Rovizza-Suzzara 4-2

Sporting Club-Medolese 2-0