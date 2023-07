Automobilismo – Elms, Cressoni secondo a Le Castellet

Le Castellet (Fr) Il secondo round del campionato europeo ELMS (European Le Mans Series) si è tenuto il weekend scorso, nella località di Le Castellet. Reduci dal 4° posto conquistato in rimonta a Barcellona il 23 aprile, Matteo Cressoni e il Team Iron Lynx hanno chiuso al secondo posto, conquistando anche la vetta della classifica generale. Subito efficaci nelle prove libere, nelle quali la loro Porsche 911 RSR #60 si è installata nelle posizioni di vertice con un terzo e un secondo posto, che hanno messo in chiaro subito le potenzialità di vettura e piloti. Qualifiche ufficiali di sabato affidate come da regolamento al “gentleman driver” Claudio Schiavoni, che a causa di qualche problema nel set-up delle vettura ha dovuto accontentarsi del 12° posto sullo schieramento di partenza. La gara di domenica, prevista su 4 ore, ha visto subito impegnato al volante Claudio Schiavoni, che nei suoi due turni di guida, intervallati da un pit-stop ai box per rifornimento e cambio gomme, è riuscito a rimontare un paio di posizioni. Dopo circa un paio d’ore il volante è passato a Matteo Cressoni e la gara ha preso tutta un’altra piega: «Sono sceso in pista poco prima dell’ingresso della “safety car”, entrata dopo un incidente occorso ad altre vetture” – racconta Matteo – Il gruppo si è ricompattato e a quel punto i distacchi erano praticamente azzerati. Sono riuscito a superare molti concorrenti in un’ora, afferrando la seconda posizione a 14” dal leader temporaneo. Matteo Cairoli, terzo pilota ad accomodarsi sul sedile della nostra Porsche 919 RSR, ha consolidato la piazza d’onore concludendo a poco più di 11” dal vincitore. Siamo contentissimi perché questo piazzamento ci consente di portarci in testa alla classifica generale, anche se il campionato è ancora lungo e mancano ancora 4 gare. La prossima sarà sul circuito spagnolo di Aragón, 25 e 26 agosto, un tracciato sul quale non ho mai corso. Non semplice anche perché sarà una gara in notturna. Ad ogni modo andiamo in vacanza con il sorriso: questo podio ci voleva proprio».