Rugby serie A Elite – Il Viadana scalda i muscoli in vista della Lazio. Gianni Fava rinominato nel Consiglio di World Rugby

Viadana Il Rugby Viadana scalda i muscoli per la sfida con la Lazio, mentre ancora una volta il nome di Viadana riecheggia a livello mondiale con la rinomina di Gianni Fava nel Consiglio di World Rugby, massimo ente per questioni di rugby. Fava è ormai un punto fermo della Governance del rugby italiano, ma questa rinomina amplia nettamente i confini del suo sguardo.

Nelle questioni di campo i gialloneri attesi dalla sfida interna con la Lazio potranno spolverare novità di formazione, visti i problemi fisici di Locatelli e Ruiz, infortuni di lieve entità che dovrebbero consentire il rientro in breve tempo. La situazione di Locatelli sarà da monitorare in quanto ha subito una distorsione con le Zebre, ha giocato ugualmente, ma gonfiore e dolore persistono e quindi lunedì si procederà con la risonanza magnetica. «In accordo con lo staff del Viadana – sottolinea il terza linea – abbiamo optato per tre settimane di riposo in attesa degli esami strumentali». Chi invece sarà regolarmente in campo è capitan Jannelli: «Abbiamo lavorato sulle difficoltà emerse con Piacenza – spiega l’atleta giallonero – come nelle fasi statiche, anche se la touche è cresciuta, ma dobbiamo migliorare il possesso e gestirlo con maggiore qualità. La Lazio? Abbiamo lavorato su di noi, ma è una squadra che ha la capacità di sorprendere perché ama giocare anche all’interno dei propri ventidue anche quando un calcio sembrerebbe l’opzione più immediata. In più loro saranno molto determinati nella ricerca punti per risollevare la classifica. Noi potremo adottare soluzioni meno utilizzate fino a questo momento e che potrebbero tornarci utili come varianti tattiche nel resto della stagione». La sfida con i capitolini è il più classico dei testa-coda con la capolista Viadana che viaggia a punteggio pieno mentre la Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby capitolino con le Fiamme Oro, si ritrova in fondo alla classifica e arriverà in riva al Po con tutte le intenzioni di cancellare lo zero alla voce “punti”. Anche alla luce delle considerazioni da classifica difficilmente la truppa di coach Gilberto Pavan sottovaluterà l’impegno, cosa che non è nelle corde e della squadra e tantomeno del suo allenatore e dello staff.

Alessandro Soragna