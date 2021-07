Tamburello Serie A – Il Solferino sbanca Cavaion e si riprende lo scettro. Guidizzolo, bel colpo

Mantova Con il Castellaro a riposo nella quinta giornata di ritorno, disputata sabato in notturna, il Solferino non si è lasciato scappare l’occasione, si è imposto di forza sul campo del Cavaion ed è salito in prima posizione, con due punti di vantaggio (ma una partita in più) sui rivali collinari. Tutto secondo pronostico in terra veronese, con Pierron e compagni sempre padroni del campo e vittoriosi in due ore di gioco. Identica la progressione dei due parziali, nei quali il Solferino ha concesso soltanto un paio di games nelle fasi iniziali. L’avvicendamento in vetta, ampiamente previsto, rende ancora più appassionante il duello per il titolo tra le due corazzate mantovane, che si risolverà probabilmente nello scontro diretto in programma all’ultima giornata.

L’Arcene, terzo, ha fatto il suo dovere battendo il Tuenno, ma può rientrare in gioco soltanto vincendo gli scontri diretti con le due battistrada.

Per quanto riguarda le altre mantovane, il Ceresara si è imposto agevolmente sul Sabbionara (dal 2-2 del primo set, ha infilato dieci giochi di fila) e ha fatto così un favore al Castiglione. Che poco ha potuto contro il Sommacampagna (c’è stata partita solo nel primo parziale), ma conserva un punticino di vantaggio sullo stesso Sabbionara nella lotta per non retrocedere in B (ricordiamo che scende soltanto l’ultima con l’obiettivo di riportare nel 2022 la serie A a dodici squadre). L’impresa di giornata l’ha compiuta invece il Guidizzolo, che ha sfoderato una grande prestazione e spazzato via il Cremolino cui ha lasciato soltanto un game nelle due ore scarse di partita.

RISULTATI 5ª DI RITORNO

Ceresara-Sabbionara 2-0

Cavaion-Solferino 0-2

Guidizzolo-Cremolino 2-0

Castiglione-Sommacampagna 0-2

Arcene-Tuenno 2-0

Ha riposato: Castellaro

CLASSIFICA

Solferino 41

Castellaro * 39

Arcene * 34

Sommacampagna * 31

Cremolino 29

Ceresara 16

Guidizzolo 15

Tuenno * 11

Cavaion 11

Castiglione * 7

Sabbionara 6

* Una partita in meno