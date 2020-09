Alla Rsa di Viadana permesse anche visite dirette dei parenti

VIADANA – L’adeguamento alle linee guida per la gestione dell’emergenza Covid-19 all’interno delle Rsa e la connessa problematica delle visite agli ospiti dei geriatrici: Silvia Angelicchio, presidente della Fondazione “Grassi” di Viadana, pur consapevole dell’importanza delle visite dei parenti ai propri cari ospiti nella struttura, ha ribadito la linea da adottare ed adottata, in merito, dalla struttura viadanese.

«La possibilità di incontrare i propri cari e di alimentare la loro vita relazionale – ha sottolineato – nonè mai stata considerata ininfluente sul loro stato di salute e non appena la situazione epidemiologica lo ha permesso, la nostra Residenza Sanitaria Assistenziale ha imboccato, con immensi sforzi, la strada che consentisse di riportarci gradualmente alla normalità».

L’esponente della Rsa dopo aver ringraziato tutto il personale che opera al suo interno ha smorzato recenti polemiche: «Quando l’andamento dei contagi è rientrato ed è stato possibile riprendere le visite, le videochiamate attivate dalla struttura da parte del personale educativo sono state ridotte e oggi sostituite dalla visita in presenza, solo per gli ospiti autosufficienti o trasportabili, che previa informazione e responsabilizzazione in merito ai comportamenti da assumere durante le visite in struttura hanno proseguito l’incontro settimanale con il parente per la durata totale di quindici minuti, peraltro come imposto dai protocolli sanitari. Per gli ospiti non trasportabili – ha concluso – è ancora attiva la videochiamata, mentre ai parenti degli ospiti che versano in condizioni critiche o con prognosi riservata, è sempre consentita (su appuntamento) ad un familiare la visita del parente fuori dalla stanza e per la durata di 10 minuti».

Uno sforzo organizzativo importante dunque per garantire quel contatto tra anziani ospiti e parenti che rischiava di essere messo – come prevedibile – a dura prova da tutte le restrizioni previste ma che è comunque considerato essenziale per un soggiorno in rsa nelle migliori condizioni possibili.