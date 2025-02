Rugby serie A Elite – Viadana chiede strada ai Rangers Vicenza. Wagenpfeil: “Vincere e tornare a casa con cinque punti”

Viadana Dopo la prima pausa per il Sei Nazioni, torna in campo il massimo campionato italiano. I Leoni sono attesi nella tana delle Linci oggi alle 14.30, arbitra il Sig. Gnecchi. L’importante sfida tra Rangers Vicenza e Rugby Viadana richiede alla capolista la massima attenzione per mantenere lo scettro e per questo coach Gilberto Pavan ha apportato alcune novità ai XXIII in elenco per la trasferta in Veneto. La notizia migliore è che si rivede il pilone sinistro Mistretta che parte titolare, e il suo rientro dopo il lungo stop per infortunio è senza dubbio motivo di soddisfazione, visto che nella passata stagione si è ritagliato una fetta importante di visibilità nella squadra che si è giocata la finale scudetto. Terminata la squalifica, torna a disposizione anche Morosini, ma un’altra notizia positiva è la “prima chiamata” in giallonero per il seconda linea Salvan e anche i gradi di capitano si spostano verso la terza linea con Wagenpfeil a guidare i Leoni.

«Andiamo ad affrontare un campo difficile – spiega il capitano di giornata -, sia per le condizioni meteo avverse, data la pioggia incessante di questa settimana, sia perché Vicenza è stata in grado di mettere in difficoltà tante squadre in casa loro; per questo siamo consapevoli che non sarà una partita semplice nonostante la differenza in classifica tra noi e loro. Abbiamo preparato il match come tutte le altre volte, ma mettendo un piccolo focus in più sul gioco al piede visto le condizioni metereologiche che speriamo porti i suoi frutti. Nonostante questo, abbiamo ben chiaro quale sia il nostro obiettivo: vincere e tornare a Viadana con cinque punti».

Sauze, Ciardullo e Ciofani sono i vertici del triangolo allargato con Morosini e Orellana centri. In cabina di regia vanno Baronio come mediano di mischia e Roger Farias all’apertura. La battaglia nel fango riguarda soprattutto i primi otto uomini, con Ruiz terza centro stretto tra i flanker Catalano e Wagenpfeil; davanti a loro la seconda linea composta da Marchiori e Loretoni. I tre in prima linea a ingaggiare in mischia gli omologhi vicentini sono: Mistretta, Dorronsoro e Mignucci. Pronti a salire a gara in corso: Denti, Fiorentini, Rodrigo Oubiña, Salvan, Boschetti, Di Chio, Madero e Jannelli. In casa Vicenza si respira fiducia: i ragazzi di Cavinato e Minto, dopo il doppio bonus ottenuto nella sconfitta di Colorno, cercheranno di concentrarsi sulla prestazione e sfruttare ogni occasione per rimanere agganciati al match contro la prima della classe. Capitan Roura e compagni, forti delle ottime prove sin qui fornite alla Rugby Arena, affronteranno la gara consapevoli del loro valore nell’ennesima sfida di fuoco di questo inizio 2025.

Alessandro Soragna