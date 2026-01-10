Rugby serie A Elite – Viadana da urlo: sbanca Rovigo in rimonta!

Rovigo Per il secondo anno consecutivo Viadana sbanca il “Battaglini” con una prova di immenso cuore: una vittoria da cinque punti che vale l’aggancio a quota 26 e un enorme segnale al campionato, perché i gialloneri, di fronte alle difficoltà come i due cartellini gialli, trovano forze mentali e fisiche importanti per violare il campo più difficile della Soladria Serie A Elite.

Al 2’ subito una brutta notizia per Viadana, con il pilone sinistro Alan Oubiña costretto al cambio con Mistretta per infortunio al ginocchio sinistro; la prima mischia dopo il cambio è subito appannaggio dei gialloneri. Al 9’ l’arbitro Munarini rileva un fuorigioco dei gialloneri e Thomson si presenta dalla piazzola con precisione (3-0). All’12’ capolavoro dei trequarti viadanesi con Ferro che trova l’ottimo Morosini, assist al largo per Ciardullo che è bravissimo a rimanere in campo nonostante il tentativo difensivo dei rodigini e marca la meta, subito trasformata da Ferro (3-7). Al 16’ Thomson ancora dalla piazzola accorcia (6-7). Al 22’ il TMO Alex Frasson richiama l’arbitro Munarini per un controllo: sarà giallo a Sebastian Ferro per placcaggio irregolare su Bruno. La difesa di Viadana regge bene anche in questa situazione di difficoltà. Al 27’ è Rovigo a dover effettuare un cambio con Gesi uscito per far posto a Krsul. L’inferiorità numerica causa ai gialloneri solo tre punti con Thomson che alla mezz’ora calcia dalla piazzola segnando il sorpasso dei veneti (9-7). Il ritmo non decolla e la gara sonnecchia in attesa di lampi da entrambe le parti. Termina lo stop di Ferro che rientra e subito dopo termina la frazione di gioco. Al 42’ Viadana si salva in extremis su Bruno, ma i padroni di casa premono e al 44’ trovano la meta con Frangini dopo molte fasi di gioco con una mini unit che diventa una maul e Thomson trasforma (16-7), anche se rimangono dubbi sulla regolarità della marcatura. Al 57’ è un vero e proprio ruggito del Viadana che inanella pick and go a pochi centimetri dalla linea di meta con Caro Saisi in meta: la trasformazione di Ferro riporta i ragazzi d Anesi a -2 (16-14). Al 61’ il duo Frasson-Munarini torna protagonista di un momento cruciale con il giallo a Orellana e Viadana torna in inferiorità numerica con Thomson ancora on fire al piede (19-14). Al 64’ Viadana rimette in piedi la partita in prima fase con un uomo in meno ed è bravissimo Olivari che con l’ausilio di Jelic costruisce la seconda meta di Ciardullo: la trasformazione di Ferro vale il controsorpasso (19-21). Al 72’ Rovigo avanti con Thomson, ma al 74’ è Morosini a salire in cattedra, va sulla verticale, calcia alle spalle di Ferrario dove piomba come un falco Ciofani: quarta meta e ancora trasformazione di Ferro (22-28) per il tripudio giallonero in casa dei campioni.

Alessandro Soragna