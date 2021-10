Basket serie A2 m – Basso: “Staff, attenzione ai facili entusiasmi con Orzinuovi”

MANTOVA Archiviato con successo il tour in Sicilia con i successi a Capo d’Orlando e Trapani, la Staff scalda i motori per il ritorno alla Grana Padano Arena e per quello che può essere considerato una sorta di derby lombardo a tutti gli effetti, anche se privato di ogni rivalità. Mantova e Orzinuovi distano poco più di 80km ma domani in via Melchiorre Gioia saranno una di fronte all’altra. Allo stato attuale gli obiettivi sono più agli antipodi possibile: gli Stings punteranno a mantenere la propria imbattibilità e di conseguenza la testa della classifica, mentre Orzinuovi faranno di tutto per centrare il primo successo stagionale e prendere quindi una boccata d’ossigeno sul fondo della classifica.

«Siamo una vera squadra sia dentro che fuori dal campo – afferma il centro biancorosso Beniamino Basso – nei momenti di difficoltà riusciamo a unirci. Orzinuovi è una buona formazione che non rispecchia la sua attuale posizione in classifica perché è sicuramente di livello con giocatori di esperienza e giovani molto interessanti. Credo che domani ci vorrà sempre la forza del gruppo, essere molto concentrati e non farci prendere dall’entusiasmo delle prime tre vittorie per dimostrare così che la quarta la desideriamo più di loro». Torna capitan Cortese, in generale qualche acciacco permane, ma Di Carlo lascia trasparire la possibilità di avere tutti i giocatori a disposizione.

In casa Orzinuovi una pedina chiave sarà certamente il play Marco Spanghero: «Siamo ancora tutti arrabbiati dopo la sconfitta di domenica scorsa contro Casale Monferrato. Andiamo a Mantova con l’intenzione di prenderci la vittoria, ma consapevoli che sarà una partita difficile, in quanto sono una formazione molto forte. Vogliamo scendere in campo agguerriti e con grande voglia di rivalsa da gettare sul parquet per ottenere i primi due punti del campionato».

Oggi è l’ultimo giorno di campagna abbonamenti: per sottoscrivere la tessera è necessario recarsi all’Info Point di Piazzetta Zaniboni questa mattina dalle 10 alle 12. Per info e prezzi visitare il sito stings.it.

Leonardo Piva