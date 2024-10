Rugby Serie A – I Caimani partono a mille: 41-31 al Valpolicella

VIADANA Partita combattuta quella disputata sul campo dello stadio Zaffanella, ma al termine sono i Caimani a uscire vittoriosi, battendo il Valpolicella 41-31 al debutto in campionato. Entrambe le squadre si danno battaglia per tutti gli 80 minuti. La prima frazione si conclude con il Valpolicella in vantaggio 14-16, nonostante le due belle mete dei gialloneri che peccano di disciplina e concedono troppo agli ospiti. Nella ripresa è un continuo botta e risposta, fino al 52’ quando finalmente i Caimani riescono a prendere le distanze, prima con la marcatura di Vallesi da maul e poi con Bussaglia che sul lungo linea spinge sulle gambe e riesce a schiacciare in meta. I veneti rispondono con Sandrini al 71’ ma è poi Manuel Paternieri che a tempo ormai scaduto chiude i giochi con un piazzato da metà campo e fissa il tabellone sul 41-31. Grande prova del mediano d’apertura, che segna ben 11 punti (4 trasformazioni e un piazzato). Prima vittoria e primi cinque punti per i Caimani Rugby Viadana che iniziano con il piede giusto il loro cammino in Serie A. Prossimo appuntamento domenica 20 sul campo del Rugby Badia.