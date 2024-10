Calcio Eccellenza – Castiglione, la svolta non c’è. Roma illude, il Carpenedolo la ribalta: arriva il 4° ko di fila

Carpenedolo Niente svolta per il Castiglione, almeno per il momento: a Carpenedolo i mastini incappano nella quarta sconfitta consecutiva, anche se non sono mancati i segnali di risveglio. Toccherà a mister Sergio Volpi, arrivato da poco meno di una settimana, cercare di rivitalizzare un gruppo che sembra essersi inceppato improvvisamente. Anche la classifica non sorride, visto che gli aloisiani sono sprofondati in zona play out. Ma la ricetta per risorgere va trovata in fretta. L’avvio, al “Mundial ‘82”, nel derby con i vicini di casa bresciani, sembra essere abbastanza incoraggiante. Se la prima azione pericolosa è di marca rossonera (attorno al 10’), con una paratona di Vigilati su Plodari, al quarto d’ora gli ospiti passano in vantaggio. Palla persa recuperata da Pasotti, che innesca subito Roma: gran botta palla che si insacca alle spalle di Benedetti. Poco dopo la mezzora, però, il Carpenedolo trova il pareggio con Schlang, che sugli sviluppi di un corner insacca con un’incornata precisa. Si va dunque al riposo sul risultato di parità: ci si attenderebbe una pronta reazione del Casti, ma in realtà è di nuovo il Carpenedolo a segnare, trovando dunque il punto del raddoppio. Azione insistita sulla fascia, pallone che giunge a Senatore: quest’ultimo riesce a girarsi e a fulminare per la seconda volta Vigilati. A questo punto il Casti si getta in avanti con la voglia di rimediare, interrompendo la striscia di sconfitte: ci provano più volte Roma, Bardelloni e Lauricella, ma il risultato non cambia più.