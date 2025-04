Rugby Serie A – I Caimani piegano il San Donà (29-20) ma sfuma la chance play off

VIADANA I Caimani Rugby Viadana concludono la stagione 2024-2025 con una vittoria con bonus sul campo amico, portando a termine il proprio compito, ma vedendo sfumare la qualificazione ai play off-promozione.

Nonostante il successo pieno contro il Lafert San Donà per 29-20, la contemporanea vittoria della capolista Rugby Valsugana sul campo del Rugby Pesaro per 32-26 rende vano il risultato dei gialloneri, che chiudono così la stagione senza ottenere il pass per la fase finale, alla quale andrà appunto il Valsugana.

Contro il Rugby San Donà, in una partita carica di tensione per entrambe le formazioni – i gialloneri in corsa per i play off e i veneti obbligati a vincere per evitare la retrocessione – i padroni di casa hanno dimostrato carattere e qualità, conquistando con merito una vittoria netta e il punto di bonus offensivo.

I Caimani, squadra cadetta del Rugby Viadana 1970, salutano così la stagione 2024-2025 con un’ultima, significativa prestazione davanti al pubblico casalingo, confermando il percorso di crescita e di consolidamento intrapreso durante l’anno.