Calcio dilettanti – Curtatone, addio alla Prima Categoria

Curtatone Dopo l’annuncio del San Lazzaro, anche il Curtatone alza bandiera bianca e saluta il calcio di categoria. La società guidata da Paolo Ferretti ha comunicato ufficialmente la rinuncia a partecipare al prossimo campionato di Prima Categoria, scegliendo di concentrare tutte le forze sul proprio settore giovanile, a partire dalla Juniores Regionale Élite. Il possibile passaggio di consegne con il gruppo coordinato da Ermes Ghirardi, che sembrava pronto a raccogliere l’eredità gestionale della prima squadra, non si è concretizzato. Preso atto del mancato subentro, Ferretti ha preferito non forzare la mano: «Le spese da affrontare sono importanti – il pensiero diffuso in casa Curtatone – e senza adeguato supporto economico e organizzativo non sarebbe stato responsabile andare avanti». La decisione è già stata comunicata al Crl, al Comune di Curtatone e alla Delegazione Figc di Mantova. Si chiude così, almeno per ora, il capitolo prima squadra. Intanto, uno degli elementi di spicco dell’ultima rosa, Soltazzi, dovrebbe proseguire la carriera al Borgo Virgilio, mentre Nicocelli piace alla Rapid Olimpia.